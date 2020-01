Χάρντεν - Γιανγκ: Πρώτη φορά 2 παίκτες με triple double με 40 πόντους στο ίδιο παιχνίδι! (vid)

Η νέα γενιά συνάντησε την περασμένη και ο Τρε Γιανγκ με τον Τζέιμς Χάρντεν έγραψαν ιστορία με την επιθετική τους συγκομιδή. Οι δύο αντίπαλοι έκαναν triple double με 40 και παραπάνω πόντους και έγιναν το πρώτο ζευγάρι στην ιστορία του ΝΒΑ καταφέρνουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο.

Ο νεαρός άσος των Χοκς είχε 42 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ενώ ο «Μούσιας» είχε 41 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με τραγικά ποσοστά πάντως που δημιούργησαν αρνητική ιστορία για εκείνον.

Full highlights of Harden & Young.

1st time in NBA history 2 players had a 40-PT triple-double in the same game.

pic.twitter.com/fwoJxurAPy

— Ballislife.com (@Ballislife) January 9, 2020