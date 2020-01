Ποιους θέλετε να δείτε ως αρχηγούς στο All Star Game; (poll)

Σούπερ Καπ Ισπανίας με αμέτρητες αγορές στη Vistabet.gr. (21+)

​Η περσινή σεζόν ήταν πρωτοπόρα για το All Star Game, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία οι δύο αρχηγοί, επέλεξαν σε ζωντανή σύνδεση τις ομάδες τους με βασικούς και αναπληρωματικούς. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ήταν ο πρώτος σε ψήφους και εκείνος που επέλεξε και πρώτος παίκτη για την ομάδα του, ενώ δίπλα του είχε τον δικό μας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έφτιαξε και εκείνος με την σειρά του την ομάδα του.

Η διαδικασία φέτος θα επαναληφθεί και η ψηφοφορία για τους δύο αρχηγούς έχει ανοίξει, με την «μάχη» να είναι σκληρή. Στην κορυφή είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, που διεκδικεί και την πρώτη του παρουσία στον θεσμό και το να είναι αρχηγός, με τον κόσμο να τον λατρεύει και φυσικά τους Σλοβένους να θέλουν να τον βγάλουν πρώτο.

Δεύτερος και πάνω από τον ΛεΜπρον Τζέιμς είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ στην τρίτη θέση έχει «πέσει» ο «Βασιλιάς». Η ψηφοφορία συνεχίζεται, ο κόσμος θα στείλει το δικό του μήνυμα, αλλά στο τέλος, όπως κάθε χρόνο θα έχουμε ανατροπές.

Θα ήταν εξαιρετικό ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι να καταφέρει να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά ως αρχηγός στο All Star Game, ενώ φαίνεται πως θα... πέσουν κορμιά μέχρι το τέλος.

The first returns from #VoteNBAAllStar 2020!

Make YOUR vote count twice today by voting here https://t.co/VMuxMjeZQO pic.twitter.com/qRzXqLxMti

— NBA (@NBA) January 2, 2020