Χάρντεν: Τα χειρότερα ποσοστά με 40άρα από την σεζόν 1954/55! (pic & vid)

Υπάρχουν καλά κατορθώματα, υπάρχουν και εκείνα που δεν είναι να υπερηφανεύεται κανείς. Ο Τζέιμς Χάρντεν είχε κόντρα στους Χοκς 41 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, αλλά το έκανε αυτό σουτάροντας αλόγιστα και με πολύ άσχημα ποσοστά.

Ιστορικά είχε 41 πόντους με 26.5% στα σουτ, με 9/34 (4/20 τριπ.) και συνολικά 2/18 στο 2ο ημίχρονο, κάτι που είχε να συμβεί από το 1954/55, ενώ η μοναδική φορά που παίκτης έχει σκοράρει τουλάχιστον 40 πόντους με λιγότερο από 30% ήταν και πάλι όταν ο Χάρντεν στις 3 Δεκεμβρίου είχε 50 πόντους με 29.7%.

Είχε 34/92 σουτ της ομάδας του και 20/44 από τα τρίποντα της και μπορεί εύκολα κάποιος να καταλάβει πόσο θυσιάζει για να έχει τελικά τους αριθμούς που έχει στην στατιστική του.

James Harden's 26.5% FG pct today was the worst FG pct in a 40-point game in the shot-clock era (since 1954-55).

The only other time a player scored at least 40 points on less than 30% shooting was Harden on Dec. 3 of this season (50 pts, 29.7% FG pct).

(h/t @EliasSports ) pic.twitter.com/QKqDiMfb11

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 9, 2020