Ο Μπέιλιν απολογείται επειδή είπε τους παίκτες των Καβαλίερς... κακοποιούς (pic)

Χαμός έχει γίνει με τον προπονητή των Καβαλίερς, Τζον Μπέιλιν, αφού στα αποδυτήρια είπε για τους παίκτες του ότι δεν παίζουν πλέον σαν ένα μάτσο... κακοποιοί. Οι παίκτες σύμφωνα με το ρεπορτάζ πειράχτηκαν από αυτό, κάποιοι το βρήκαν ρατσιστικό και τα πράγματα έδειξαν να ξεφεύγουν. Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, άρχισε να επικοινωνεί με έναν έναν τους παίκτες και να εξηγεί ότι έκανε λάθος.

«Δεν είχα καταλάβει ότι είχα πει την λέξη κακοποιός, αλλά μου το είπαν οι βοηθοί μου αργότερα και λογικά πρέπει να το είπα. Ήθελα να πω την λέξη slug (αντί για thug), δηλαδή ότι κινούνται αργά. Δεν ήμασταν σκληροί πριν και τώρα παίζουμε πιο σκληρά. Το είπα με καλό τρόπο. Αυτό προσπαθούσα να πω. Έχω ήδη μιλήσει με 8 παίκτες μου και μου είπαν ότι κατάλαβαν».

Beilein: “I didn’t realize I had said the word 'thugs' but my staff told me later I did and so I must have said it. I meant to say slugs, as in slow moving. We weren’t playing hard before...now we were playing harder. That’s what I was trying to say. I meant it as a compliment." https://t.co/BEhvH4xOuc

