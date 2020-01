Αντετοκούνμπο: «Είναι όμορφα να βλέπω Έλληνες στις κερκίδες» (vid)

Οι Μπακς επέστρεψαν μετά το κακό παιχνίδι κόντρα στους Σπερς και πήραν την νίκη κόντρα στους Ουόριορς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε πως η ομάδα του δεν έπιασε το υψηλότερο επίπεδο, αλλά είναι σημαντικό να μάθει να νικάει έστω και έτσι, ενώ υπήρχαν και Έλληνες οπαδοί στο Σαν Φρανσίσκο, τους οποίους χάρηκε που τους είδε.

«Ήταν δύσκολο παιχνίδι, δεν κάναμε το καλύτερο που μπορούμε. Προερχόμασταν από την ήττα στο Σαν Αντόνιο, θέλαμε να επιστρέψουμε, αλλά δεν κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι. Αλλά στο τέλος τα καταφέραμε.

Όταν δεν μπαίνουν να σουτ πρέπει να συνεχίζεις. Πρέπει να σουτάρεις, να φτιάχνεις παιχνίδι, να βρεις τον ελεύθερο παίκτη. Θα μπουν κάποια στιγμή τα σουτ. Είναι 82 ματς συν τα playoffs, θα πετύχεις καλάθια. Είναι σημαντικό που νικάμε έστω και έτσι. Πρέπει να συνεχίσουμε να σουτάρουμε.

Είναι το ΝΒΑ, ποτέ δεν νιώθεις τέλεια είναι δύσκολες νύχτες, που θα παίζεις με τραυματισμό. Πρέπει να σκέφτεσαι έξυπνα, πρέπει να συνεχίζεις. Τους είδα στο ημίχρονο να χορεύουν με ελληνική μουσική, ήταν ωραία. Είναι πάντα ωραία να έχουμε Έλληνες οπαδούς να υποστηρίζουν τους Μπακς, να υποστηρίζουν εμένα και τον αδελφό μου. Είναι πάντα ωραίο.

Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερο μπάσκετ, αλλά θα έρθει. Δεν παίζουμε το καλύτερο μας μπάσκετ, αλλά όσο βρίσκουμε τρόπο να κερδίζουμε είναι σημαντικό. Είναι περίεργο αυτό που συμβαίνει με τους Ουόριορς. Είμαι 7 χρόνια στο ΝΒΑ και δεν έχω δει άλλη ομάδα από τους Τελικούς να μην τα πηγαίνει καλά. Μίλησα με τον Στεφ, του ευχήθηκα να επιστρέψει γρήγορα και θα το κάνει και θα βοηθήσει αυτή την ομάδα να κερδίσει όπως τα τελευταία χρόνια».

