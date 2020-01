Ο Μπάτλερ κύκλωσε το επόμενο ματς με τους Πέισερς για χάρη του Ουόρεν! (pics)

Και εκεί που ένα παιχνίδι μεταξύ των Πέισερς και των Χιτ δεν θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τώρα έχει πάρει «φωτιά», με αυτά που έγιναν στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Μπάτλερ τσακώθηκε άσχημα μα τον Ουόρεν, ο δεύτερος αποβλήθηκε, αλλά δεν το αφήνει πίσω του ο ηγέτης των Χιτ. Αφού τον είπε «σκουπίδι» και έδειξε να έχει πειραχτεί πολύ από αυτό που του είπε μέσα στο παρκέ, έστειλε και άλλο μήνυμα το οποίο τον... προειδοποιεί.

«Ουόρεν μην θυμώνεις που δεν μπορείς να με μαρκάρεις. Θα δούμε τι μπορείς να κάνεις τον Μάρτιο», ενώ ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία έχει κυκλώσει το επόμενο παιχνίδι.

Jimmy already has the next Pacers game circled on the calendar pic.twitter.com/r7pM8MEI8u

— SportsCenter (@SportsCenter) January 9, 2020