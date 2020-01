Airball του Αντετοκούνμπο σε βολή και τρίποντο! (vid)

Μπορεί η σεζόν να είναι εκπληκτική για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα σουτ τριών πόντων, καθώς τα παίρνει με συνέπεια και έχει πολύ καλό ποσοστό, αλλά κόντρα στους Ουόριορς είχε δύο άτυχε στιγμές. Και σε βολή και σε σουτ τριών πόντων έκανε airball, με την απογοήτευση να είναι φανερή στο πρόσωπο του.

Ο «Greek Freak» πάντως κατά τα άλλα ήταν εξαιρετικός με 30 πόντους, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ενώ στις βολές είχε καλό ποσοστό με 9/13 εύστοχες, από μακριά ήταν άστοχος με 1/7 τρίποντα.

Αυτό δεν αλλάζει κάτι για τους Μπακς, αφού όπως έχει παραδεχτεί και ο προπονητής τους ο Γιάννης θα συνεχίσει να σουτάρει όσο του δίνουν τα σουτ.

It does get drafty in San Fran this time of year pic.twitter.com/Vrtct6oycA

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 9, 2020