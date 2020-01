Όπως κάνει μετά από κάθε παιχνίδι, έτσι και μετά τη νίκη επί των Ουόριορς, ο «Greek Freak» βρήκε δυο μικρούς θαυμαστές του και τους έδωσε τα παπούτσια του.

Ο ηγέτης των Μπακς πλησίασε δυο αδέρφια και τους έδωσε τα πανέμορφα κίτρινα «Zoom Freak 1», με το αγοράκι να συγκινείται έντονα.

Πιο ενθουσιασμένος, όμως, ήταν ο πατέρας τους, που δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο Αντετοκούνμπο πλησίασε τα παιδιά του, για να τους κάνει αυτό το δώρο, και φώναξε ίσα με 12 φορές «Oh my God!».

Δείτε την όμορφη αντίδρασή τους

Giannis gives two young fans his game-worn sneakers, bringing them to tears #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/a4YBzU4NND

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 9, 2020