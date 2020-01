Σέλτικς-Σπερς 114-129: Πέταξε μπουκάλι στο γήπεδο και συνελήφθη (vid)

Μπορεί αγωνιστικά να μην είχε ενδιαφέρον η αναμέτρηση των Σέλτικς με τους Σπερς να μην είχε ενδιαφέρον, καθώς τα... σπιρούνια κέρδισαν και εύκολα, ωστόσο εκτός αγωνιστικού χώρου είχε και με το παραπάνω. Και είχε γιατί σε μία φάση που υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια για φάουλ στον Ουόκερ που δεν σφυρίχτηκε, ένας θερμόαιμος φίλος των Σέλτικς πέταξε στον αγωνιστικό χώρο ένα μπουκάλι με νερό. Ο ανόητος αυτός φίλαθλος, όπως ανακοίνωσαν και οι.. κέλτες βρέθηκε αμέσως και συνελήφθη.

A fan threw a drink on the court after Kemba got ejected pic.twitter.com/ACPQPLNVwK

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2020