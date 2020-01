Πέισερς-Χιτ: Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια Ουόρεν και Μπάτλερ (vid)

Άναψαν τα αίματα στον αγώνα των Πέισερς με τους Χιτ, όταν μετά από ένα σκληρό φάουλ του Τι Τζέι Ουόρεν στον Τζίμι Μπάτλερ, ο δεύτερος ζήτησε έντονα τον λόγο από τον πρώτο με τα κεφάλια και των δύο να είναι κολλημένα. Άμεσα οι συμπαίκτες έτρεξαν να τους χωρίσουν και έτσι το επεισόδιο δεν συνεχίστηκε, παρότι υπήρξε έντονη λεκτική αψιμαχία, ενώ φυσικά και οι δύο παίκτες πήραν τεχνική ποινή.

Jimmy and TJ Warren got into it pic.twitter.com/qpaCW97HYo

