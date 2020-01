Ολαντίπο: «Επιστρέφω στις 29 Ιανουαρίου!» (vid)

Ο ηγέτης των Ιντιάνα Πέισερς είχε τραυματιστεί πριν από ακριβώς έναν χρόνο και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση με τους Τορόντο Ράπτορς (24/1/2019).

Όπως δείχνουν τα πράγματα ο τραυματισμός ανήκει στο παρελθόν για τον Ολαντίπο, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Σαμς Τσαράνια , είπε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση:

«Επιστρέφω στις 29 Ιανουαρίου στο εντός έδρας παιχνίδι με τους Σικάγο Μπουλς. Ανυπομονώ. Ειδικά μετά από 12 μήνες που αναρωτιόμουν και ήλπιζα. Δεν ήμουν σίγουρος για το τι θα συμβεί. Τώρα είμαι πολύ πιο δυνατός απ' ότι ήμουν προηγουμένως. Οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μου. Σίγουρα θα είναι μια άκρως συγκινησιακή βραδιά για μένα».

Pacers star Victor Oladipo tells @Stadium he plans to make season debut on Jan. 29 against Chicago and discusses emotions returning from yearlong absence after torn quad tendon in knee. Stay tuned for my full sitdown. pic.twitter.com/lmzwsKmwav

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2020