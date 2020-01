Λέικερς: Έχουν το... απόλυτο 21/21 με ομάδες κάτω από το 50%! (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και η παρέα του μετρούν 21 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τις ομάδες που δεν έχουν θετικό πρόσημο στο ρεκόρ τους και... μπόρεσαν να προσπεράσουν τους Μπακς.

Μέχρι πρόσφατα, το Μιλγουόκι είχε καλύτερο ρεκόρ με 23-0 αλλά οι Σαν Αντόνιο Σπερς έμελλε να... σπάσουν το εν λόγω ρεκόρ. Οι Λέικερς μετρούν συνολικά επτά ήττες από Κλίπερς δύο φορές (26-12), Ράπτορς (24-13), Μάβερικς (23-13), Πέισερς (23-14), Μπακς (32-6), Νάγκετς (25-11).

The Lakers are the only team without a loss to a team below .500 this season. 21-0.

Taking care of business. pic.twitter.com/Iuz5oaYxMO

