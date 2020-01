Ανακούφιση στους Λέικερς, καθαρή η μαγνητική του Ντέιβις

Μία άτσαλη πτώση του Άντονι Ντέιβις στο παρκέ στο παιχνίδι με αντίπαλο τους Νικς, ανησύχησε τους Λέικερς.

Η πρώτη αντίδραση ανέφερε πως θα χάσει τα επόμενα δύο παιχνίδια, ωστόσο τα αποτελέσματα των εξετάσεων διαφοροποίησαν την κατάσταση προς το καλό.

Η μαγνητική δεν έδειξε το παραμικρό πρόβλημα κι έτσι ο σέντερ των Λέικερς δε θα λείψει από κάποιο παιχνίδι.

After scary fall Tuesday night in Los Angeles, Davis underwent MRI that showed lower back injury is a bruise, league sources said. Positive news for Davis and the Lakers. https://t.co/314ZPDurwQ

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2020