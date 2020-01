Μπιτάτζε: Μόλις μία μέρα έμεινε στη θυγατρική των Πέισερς (pics)

Πριν από μία ημέρα η ομάδα της Ιντιάνα ανακοίνωσε πως ο Γεωργιανός σέντερ πάει «πακέτο» με τον Αλάιζ Τζόνσον στους Fort Wayne Mad Ants, ωστόσο αμφότεροι επανήλθαν στο ρόστερ άμεσα.

Ο 20χρονος παίκτης επελέγη στο draft 2019 στο Νο18 από τους Πέισερς κι έκανε το ντεμπούτο του (2π., 1ρ.) στο ΝΒΑ στις 28/10/19 κόντρα στους Καβαλίερς. Σε 28 παιχνίδια φέτος έχει κατά μέσο όρο 3.1 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 0.9 τάπες.

Update: Goga Bitadze and Alize Johnson have been recalled from @TheMadAnts https://t.co/JxUcvxD31N

