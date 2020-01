Ο Ρόουζ συνάντησε έναν «μαχητή» ζωής που τον έχει ως έμπνευση! (vid)

Αυτό είναι το μπάσκετ και αυτά είναι τα πρότυπα του.

Ο Ντέρικ Ρόουζ ένας από τους μεγαλύτερους «μαχητές» του αθλήματος, που έχει πέσει και έχει σηκωθεί πολλές φορές και αυτό τον έχει κάνει ξεχωριστό στα μάτια του κόσμου. Ο Ρόουζ είναι ένας παίκτης που είδε πολλές φορές τον κόσμο του να γκρεμίζεται, το σώμα του να τον εγκαταλείπει, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε σε τίποτα να παραμείνει «μαχητής» και να συνεχίσει να παλεύει για να μείνει στο υψηλότερο επίπεδο. Τα δάκρυα του δεν έγιναν εμπόδιο, αλλά κίνητρο για να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να σταθεί ξανά στο πόδια του.

Αυτό έκανε έναν οπαδό του, που δίνει την δική του μάχη και έχει επιβιώσει δύο φορές από λέμφωμα Hodgkin, να τον έχει ως πρότυπο και να πάρει δύναμη από τον παίκτη που θαυμάζει. Ο Ρόουζ συναντήθηκε μαζί του και είχαν την ευκαιρία να τα πουν λίγο μεταξύ τους, με τον παίκτη των Πίστονς να υπογράφει την φανέλα του και να την δίνει στον νεαρό.

Before the Pistons game, Derrick Rose took time to meet a fan who's a two-time non-hodgkin's lymphoma survivor.

He said Rose is his inspiration due to everything Rose has had to come back from with injuries pic.twitter.com/3JEe2EbawQ

— ESPN (@espn) January 8, 2020