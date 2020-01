Χάουαρντ: Έβαλε τρίποντο, τρέλανε τον πάγκο και εντυπωσιάζει με το ποσοστό του! (pic & vid)

Ο παίκτης που έκανε εγγυημένο το συμβόλαιο τους με τους Λέικερς, μόλις χθες, αποφάσισε να το... γιορτάσει με ακόμα ένα σουτ τριών πόντων, κάτι που δεν συνηθίζει να κάνει και δεν είναι μέρος του ρεπερτορίου του. Ο Χάουαρντ πάντως ευστόχησε σε αυτό, τρέλανε τον πάγκο του, που το χάρηκε υπερβολικά, ενώ πλέον έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό.

Το ποσοστό του στα σουτ τριών πόντων, είναι καλύτερο από εκείνον των βολών, έχοντας 48.4% στις βολές, ενώ με τα 4 τρίποντα που έχει επιχειρήσει και έχοντας ευστοχήσει στα 2 έχει 50%.

Dwight got his contract guaranteed today, only right he celebrates with a 3-pointer pic.twitter.com/78CGb2xlXN

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 8, 2020