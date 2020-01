Μπούκερ: Κυνηγάει Τζόρνταν με τις 30άρες πριν κλείσει τα 24! (pic & vid)

Είναι σεσημασμένος σκόρερ και το έδειξε και κόντρα στους Κινγκς.

Ο Μπούκερ μέτρησε 38 πόντους και πλέον έχει 77 30άρες.

Έτσι είναι στην τρίτη θέση της λιστας για γκαρντ που δεν είχε κλείσει τα 24 του. Θέλει ακόμα μια για να πιάσει τον Τζόρνταν, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Ρόμπερτσον με 102.

Devin Booker now has 77 career 30-point games, the 3rd most by a guard before turning 24 in NBA history and just 1 behind Michael Jordan for the 2nd most.

Booker, who turns 24 on Oct. 30, 2020, could ostensibly pass Oscar Robertson (102) for the most all-time. pic.twitter.com/qXvVCOukhl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 8, 2020