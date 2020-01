Clutch Καρμέλο: Έσπασε το ρεκόρ του Κόμπι με τα περισσότερα καλάθια στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα! (vids)

Μεγάλο ματς από τον Καρμέλο Άντονι κόντρα στους Πρωταθλητές, Ράπτορς, αφού έβαλε το νικητήριο καλάθι, θυμίζοντας... κάτι από τα παλιά. Ο«Μέλο» με το τεράστιο καλάθι του, έσπασε την ισοπαλία που είχε με τον Κόμπι Μπράιντ, με τα περισσότερα καλάθια τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα σε τέταρτη περίοδο ή παράταση τις τελευταίες 20 σεζόν, τα οποία είναι 17.

Ο Άντονι συνολικά σκόραρε 28 πόντους, επίδοση η οποία είναι και η καλύτερη του φέτος, δείχνοντας ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι δείχνει όλο και καλύτερα.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΡΜΕΛΟ!

Clutch Melo

