Ουέιντ: Τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις στο Μαϊάμι για την απόσυρση της φανέλας του! (vid)

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η φανέλα με το νούμερο «3» των Χιτ θα αποσυρθεί για πάντα στις 22/2 και πιο συγκεκριμένα στο ματς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Τώρα έγινε γνωστό ότι δεν θα αρκεστεί η ομάδα του Μαϊάμι μόνο στο event του αγώνα, αλλά διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις που θα κρατήσουν τρεις μέρες (21-23/2)!

Ο Ουέιντ θα γίνει ο έβδομος αθλητής που θα δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου, μετά τους Κρις Μπος (1), Αλόνζο Μούρνινγκ (33), Τιμ Χάρνταγουεϊ (10), Σακίλ Ο΄ Νιλ (32), Νταν Μαρίνο (13, ο ευεργέτης των Ντόλφινς, της ομάδας NFL) και Μάικλ Τζόρνταν (23, δεν αγωνίστηκε στους Χιτ, αλλά βραβεύτηκε για την προσφορά του στον αθλητισμό ).

