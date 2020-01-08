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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Oι Λέικερς επικράτησαν των Νικς, ενώ οι Νετς ηττήθηκαν από τους Θάντερ. Δείτε τα αποτελέσματα των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Τα αποτέλεσματα

 Καβς - Πίστονς 113-115
Ράπτορς-Μπλέιζερς 99-101
Νετς - Θάντερ 103-111
Γκρίζλις - Τίμπεργουλβς 119-112
Σανς - Κινγκς 103-114
Λέικερς - Νικς 117-87

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