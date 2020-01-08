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Το NBA live στο gazzetta.gr

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Oι Λέικερς κοντράρονται με τους Νικς, ενώ οι Νετς υποδέχονται τους Θάντερ. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Οι αποψινοί αγώνες

02:00 Καβς - Πίστονς
02:00 Ράπτορς-Μπλέιζερς
02:30 Νετς - Θάντερ
03:00 Γκρίζλις - Τίμπεργουλβς
04:00 Σανς - Κινγκς
05:30 Λέικερς - Νικς

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