Το NBA live στο gazzetta.gr

Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Καβς - Πίστονς
02:00 Ράπτορς-Μπλέιζερς
02:30 Νετς - Θάντερ
03:00 Γκρίζλις - Τίμπεργουλβς
04:00 Σανς - Κινγκς
05:30 Λέικερς - Νικς
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 0vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
NEPTUNAS 80vs
ΠΑΟΚ 86
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANI BAS. BRESCIA 63vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 57
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
RYTAS -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
GALATASARAY -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
LIETKABELIS -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
ZARAGOZA -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΕΚ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
GAZIANTEP -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
DIJON -
BAXI MANRESA -vs
SIG STRASBOURG -
ΜΕΡΙΔΑ 0vs
LA NUCIA FC 1
ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 0vs
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ 0
Oι Λέικερς κοντράρονται με τους Νικς, ενώ οι Νετς υποδέχονται τους Θάντερ. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Καβς - Πίστονς
02:00 Ράπτορς-Μπλέιζερς
02:30 Νετς - Θάντερ
03:00 Γκρίζλις - Τίμπεργουλβς
04:00 Σανς - Κινγκς
05:30 Λέικερς - Νικς