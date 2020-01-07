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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑIndiana Pacers
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Σαμπόνις: Έφτασε τους 3.000 πόντους και τα 2.000 ριμπάουντ! (pic)

Σαμπόνις: Έφτασε τους 3.000 πόντους και τα 2.000 ριμπάουντ! (pic)

Σαμπόνις: Έφτασε τους 3.000 πόντους και τα 2.000 ριμπάουντ! (pic)

Ο Nτομάντας Σαμπόνις συνεχίζει να εντυπωσιάζει και έφτασε τους 3.000 πόντους και 2.000 ριμπάουντ στην καριέρα του.

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει φέτος ο Ντομάντας Σαμπόνις με τη φανέλα των Πέισερς.

Ο Λιθουανός σέντερ και γιος του Αρβίντας, κατάφερε να φτάσει σε 2 milestones κόντρα στους Χόρνετς.

Πλέον έχει 3.000 πόντους και 2.000 ριμπάουντ στην καριέρα του.

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