Επιστροφή Ρόουζ στο Σικάγο: Στον διαγωνισμό δεξιοτεχνίας του All Star Game (pic)

Στην πόλη που έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του θα επιστρέψει ο Ντέρικ Ρόουζ.

Ο γκαρντ των Πίστονς θα βρεθεί στο All Star Game του Σικάγο, καθώς θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό δεξιοτεχνίας το Σάββατο μετά την πρόσκληση που έλαβε και αποδέχθηκε.

O D-Rose έχει αγωνιστεί και στο κυρίως ματς της Κυριακής το 2010, το 2011 και το 2012 τότε που αγωνιζόταν στους Μπουλς.

Pistons guard Derrick Rose plans to return to Chicago for NBA All-Star Weekend in February, accepting invitation to the Skills Competition Saturday night, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

