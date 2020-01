ΛεΜπρόν: Ο 7ος που βγαίνει παίκτης εβδομάδας σε τρεις διαφορετικές 10ετίες! (pic)

Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο ΝΒΑ βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς αναδείχθηκε παίκτης της τελευταίας εβδομάδας και μπήκε σε μια ξεχωριστή λίστα.

Έγινε ο 7ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που βγαίνει παίκτης της εβδομάδας σε 3 διαφορετικές δεκαετίες. Οι υπόλοιποι έξι είναι οι Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον , Τιμ Ντάνκαν, Καρλ Μαλόουν και Τζον Στόκτον.

LeBron James is the 7th player in NBA history to win player of the week in three different decades.

Others: Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan, Kevin Garnett, Karl Malone, John Stockton.

Those who may still do it: Carmelo Anthony, Vince Carter, Dwight Howard, Chris Paul.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) January 7, 2020