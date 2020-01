Ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ο Σλοβένος σταρ έχει κατά μέσο όρο 29,7 πόντους, 9,7 ριμπάουντ και 8,9 ασίστ.

Στην ίδια ηλικία των 20 χρόνων, ο ΛεΜπρόν είχε αντίστοιχα 27,2 πόντους, 7,4 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ. Άραγε βρίσκεται σε ανάλογη τροχιά με τον «βασιλιά» του ΝΒΑ; Το μέλλον θα δείξει!

If Luka keeps this up, will he have a better career than LeBron? pic.twitter.com/pE3Et2chHc

— theScore (@theScore) January 7, 2020