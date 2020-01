Επικός Βάις: «Καλέστε εμένα και τον Κάρτερ στον διαγωνισμό καρφωμάτων για το remake του 2000!» (pic & vid)

Μπορεί να ήταν εκείνος που... υπέστη τη μεγάλη ντροπή από τη στιγμή που ο Βινς Κάρτερ πέρασε από πάνω του και κάρφωσε, αλλά με αφορμή την 20ετία από εκείνη τη φάση, ζήτησε ο ίδιος να... αναβιώσει!

Με χαρακτηριστικό tweet «τάγκαρε» το ΝΒΑ και έγραψε χαρακτηριστικά: «Έι, ΝΒΑ, γιατί δεν μα καλείτε με τον Βινς Κάρτερ στον διαγωνισμό καρφωμάτων για το remake των Ολυμπιακών Αγώνων του 2000;»

Φοβερός αυτοσαρκασμός από τον Φρεντερίκ Βάις!

Hey @NBA , why don't you invite Vince Carter and me at the dunk contest for the remake of 2000 olympics !

— Fred Weis (@Bigfredstyle) January 7, 2020