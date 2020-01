Μπογκντάνοβιτς: Είχε το απόλυτο μηδέν σε όλα πλην πόντων κι έγραψε ιστορία! (pic)

Δεν ήταν και πολύ γεμάτη η στατιστική του Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς κόντρα στους Πέλικανς, αν εξαιρέσει κάποιος τους 25 πόντους του.

Ο Κροάτης έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας με 2 25άρες χωρίς να έχει ριμπάουντ, ασίστ, μπλοκ ή κλεψίματα.

Το είχε ξανακάνει στις 29 Μάρτη του 2018 κόντρα στους Κινγκς.

Bojan Bogdanović the 1st player in NBA history with multiple 25-point games with no rebounds, assists, steals or blocks. (blocks and steals became official in 1973-74)

He did it tonight and also on March 29, 2018 against the Kings.

(h/t @EliasSports) pic.twitter.com/nvHFGcniKJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 7, 2020