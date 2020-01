Ο Νοβίτσκι στο πλευρό της Αυστραλίας (pic)

όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην Αυστραλία με τις καταστροφικές πυρκαγιές δεν έχουν αφήσει ασυγκίνητους επαγγελματίες αθλητές.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι ανακοίνωσε πως θα συμμετέχει στην καμπάνια που έχει ξεκινήσει στο twiiter με σκοπό να μαζευτούν χρήματα για τους πληγέντες των πυρκαγιών.

Ο Γερμανός μάτσαρε την δωρεά του Νικ Κύργιου (200$ για κάθε άσο που θα κάνει) και θα προσφέρει όσα χρήματα μαζέψει ο Αυστραλός τενίστας.

I’m in! I will match your donation. Love Australia. My heart goes out to everyone in that beautiful country https://t.co/2iSNOsXOol

— Dirk Nowitzki (@swish41) January 7, 2020