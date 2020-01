Ντόντσιτς για τα ρεκόρ του: «Δεν με νοιάζει, είναι στατιστικά»

Οι αντίπαλοι ψάχνουν τρόπους να σταματήσουν τον Λούκα Ντόντσιτς, αλλά ο θαυματουργός πιτσιρικάς είναι ασταμάτητος. Κόντρα στους Μπουλς έκανε πάλι triple double με 30 πόντους και πάνω, έγραψε ιστορία, αφού οδηγεί την κούρσα στην λίγκα και έχει παραπάνω απ' όσα έχουν όλοι οι άλλοι μαζί, ενώ έχει ξεπεράσει κατά πολύ όσους είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο στην ηλικία του, αφήνοντας πίσω του τον Τζόνσον και τον ΛεΜπρον Τζέιμς.

Ο Σλοβένος πάντως παραμένει... αμέτοχος σε όλο αυτό και μετά το τέλος του παιχνιδιού σχολίασε, «δεν ξέρω τι να σου πω, φίλε. Δεν με νοιάζει, αλλά είναι απλά στατιστικά. Κάθε παιχνίδι είναι κι ένα άλλο στατιστικό. Για εμένα, αυτό που θα έλεγα είναι ότι είναι πιο σημαντικό να πάρουμε την νίκη».

Luka Doncic notches his 11th triple-double of the season for the @dallasmavs with 38 PTS, 11 REB, 10 AST! #MFFL pic.twitter.com/F4lwXWrKMY

Luka Doncic has 10th 30-point triple-double, already as many as LeBron James (5), Oscar Robertson (3) and Magic Johnson (2) combined before turning 22 years old. Doncic is 20.

