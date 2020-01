Πέλικανς: O Μπολ το 2020 έχει εκτοξευτεί, ο Ίνγκραμ κάνει την σεζόν της ζωής του! (pics)

Η Νέα Ορλεάνη είχε φανταστεί διαφορετικά την σεζόν, αλλά πλέον έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα και άπαντες κάνουν υπομονή. Ο Ζάιον Ουίλιασμον, στον οποίο στήριζαν πολλά, δεν έχει καταφέρει να παίξει ακόμα αν και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή και τα αποτελέσματα τους είναι απογοητευτικά.

Αυτό που μπορούν να κρατήσουν είναι ότι ο Λόνζο Μπολ, με το 2020 έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση του, ενώ κάνει σπουδαία δουλειά και στα σουτ τριών πόντων. Ο νεαρός Μπολ έχει στα τελευταία 4 παιχνίδια, 23.8 πόντους, 8 ασίστ, 6.5 ριμπάουντ, 53.6% ποσοστό ευστοχίας, ενώ σουτάρει και 4 τρίποντα ανά παιχνίδι, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Παράλληλα και ο Μπράντον Ίνγκραμ φέτος ξεχωρίζει για τους Πέλικανς και αυτός φροντίζει να το δείχνει σε κάθε παιχνίδι. Είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του και μάλιστα έχει 4 περισσότερα ματς με 30 πόντους ήδη, σε σχέση με τις 3 πρώτες του σεζόν στο ΝΒΑ, αφού είχε 4 και τώρα έχει ήδη 8.

Τώρα, μένει να γυρίσει και ο Ουίλιαμσον και οι τρεις τους να οδηγήσουν σε νέο και καλύτερο μονοπάτι την ομάδα τους.

Brandon Ingram had four 30-point games in his first 3 seasons combined.

He has EIGHT already this season pic.twitter.com/G7hvR4hxeD

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 7, 2020