ΝτεΡόζαν: Με πόντους και στατιστική γράφει ιστορία για το Σαν Αντόνιο! (pic)

Οι Σπερς νίκησαν εμφατικά τους Μπακς, με τον ΝτεΡόζαν σε ακόμα ένα παιχνίδι να είναι εξαιρετικός. Ο άσος του Σαν Αντόνιο είχε 25 πόντους με 11/15 σουτ και 75%, ενώ μετρά 8 συνεχόμενα παιχνίδια με πάνω από 20 πόντους και ποσοστό 50% ή και παραπάνω.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σερί, που συνδυάζει πόντους και στατιστική, που έχει καταφέρει παίκτης των Σπερς, από τότε που το Σαν Αντόνιο μπήκε στο ΝΒΑ, την σεζόν 1976/77.

DeMar DeRozan scored 25 PTS on 11-15 shooting (73%) Monday night, his eighth straight game with more than 20 points and a field-goal percentage of 50% or higher. That's the longest such streak for any @spurs player since San Antonio joined the @NBA in 1976-77. pic.twitter.com/RcYvMNciGt

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 7, 2020