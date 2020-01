Τζέρι Ουέστ: «Έχω μεγάλο σεβασμό στον Νοβίτσκι, αλλά ο Ντόντσιτς θα γίνει ο καλύτερος» (vid)

Το Ντάλας και οι Μάβερικς έχουν την τύχη και την χαρά ένας δεύτερος Ευρωπαίος παίκτης να αναμένεται να γράψει ιστορία με την ομάδα τους. Μετά τον Ντιρκ Νοβίτσκι και τα όσα πραγματικά τεράστια έκανε στο Ντάλας, ο Λούκα Ντόντσιτς διανύει την δεύτερη σεζόν του στο ΝΒΑ και γράφει ιστορία. Ο νεαρός Σλοβένος δείχνει δείγματα γραφής, που κάνουν και τον πιο... απαισιόδοξο να πιστεύει ότι θα κάνει πολύ μεγάλα πράγματα στο ΝΒΑ.

Ο Τζέρι Ουέστ, η εμβληματική φιγούρα του ΝΒΑ, έκανε την σύγκριση μεταξύ του Ντιρκ και του Λούκα και «τόλμησε» να βγάλει τον νεαρό «νικητή».

«Ο Λούκα θα γίνει ο καλύτερος παίκτης που έχει δει ποτέ το Ντάλας. Έχω τεράστιο σεβασμό για τον Νοβίτσκι, αλλά ο Ντιρκ δεν είναι αυτός».

Jerry West believes Luka will be better than Dirk Nowitzki. pic.twitter.com/BqCs3qDLVk

