Ο Κερ έβρισε τους διαιτητές και αποβλήθηκε (vid)

Η χρονιά για τους Ουόριορς δεν είναι η καλύτερη δυνατή λόγω των πολλών μαζεμένων τραυματισμών. Φυσικό κι επόμενο να δημιουργεί περισσότερο εκνευρισμό από το κανονικό.

Στο ματς με τους Κινγκς ο Στιβ Κερ έβρισε τους διαιτητές, μπήκε μέσα στο παρκέ και παρά την προσπάθεια να τον περικυκλώσουν για να μη φαίνεται, οι διαιτητές τον απέβαλλαν.

«Ξυπνήστε τον κώλο σας, ξυπνήστε γαμ....νοι επιτέλους» ήταν κάποια από τα «γαλλικά» του Κερ.

"WAKE YOUR ASS UP. WAKE THE F--K UP."

