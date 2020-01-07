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Σπερς - Μπακς: Ο... πορτοφολάς Αντετοκούνμπο κάρφωσε ανενόχλητος! (vid)

Σπερς - Μπακς: Ο... πορτοφολάς Αντετοκούνμπο κάρφωσε ανενόχλητος! (vid)

Σπερς - Μπακς: Ο... πορτοφολάς Αντετοκούνμπο κάρφωσε ανενόχλητος! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το πορτοφόλι του ΝτεΡόζαν και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό.

Θέαμα μοιράζει ο Γιάννης κόντρα στους Σπερς.Ο Greek Freak έκλεψε την μπάλα από τον ΝτεΡόζαν και κάρφωσε εύκολα στον αιφνιδιασμό.

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