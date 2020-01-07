Σπερς - Μπακς: Ο... πορτοφολάς Αντετοκούνμπο κάρφωσε ανενόχλητος! (vid)

Θέαμα μοιράζει ο Γιάννης κόντρα στους Σπερς.Ο Greek Freak έκλεψε την μπάλα από τον ΝτεΡόζαν και κάρφωσε εύκολα στον αιφνιδιασμό.
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— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 7, 2020
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ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 115
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το πορτοφόλι του ΝτεΡόζαν και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό.
Θέαμα μοιράζει ο Γιάννης κόντρα στους Σπερς.Ο Greek Freak έκλεψε την μπάλα από τον ΝτεΡόζαν και κάρφωσε εύκολα στον αιφνιδιασμό.
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