Γκόρντον: Πήγε για καρφωματάρα αλά Κόμπι-ΜακΓκρέιντι! (vid)

Σίγουρα ο Κόμπι Μπράιαντ και Τρέισι ΜακΓκρέιντι θα είναι περήφανοι για αυτό που προσπάθησε ο Γκόρντον κόντρα στους Νετς.

Ο παίκτης των Μάτζικ που δεν είχε άλλη ντρίμπλα, επέλεξε να πετάξει την μπάλα στο ταμπλό για να την πιάσει και να καρφώσει. Ωστόσο ο Τσάντλερ του το χάλασε, αφού του έκανε φάουλ.

Δείτε την προσπάθεια του και θυμηθείτε μια κίνηση που λάτρευε ο Black Mamba με τον T-Mac!

.@Double0AG went for it and got the foul. pic.twitter.com/yWlVhPX7S6

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 7, 2020