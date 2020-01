Με Ντέρικ Τζόουνς ο διαγωνισμός καρφωμάτων, ο ΛαΒίν το σκέφτεται! (pic)

Το... παζλ του διαγωνισμού καρφωμάτων συμπληρώνεται σιγά-σιγά.

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ θα βρεθεί στο Σικάγο για τον slam dunk contest, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ μαζί του θα είναι και ο ιπτάμενος Ντέρικ Τζόουνς τζούνιορ του Μαϊάμι.

Πάντως πρόσκληση για να συμμετέχει, έχει δεχθεί και ο Ζακ ΛαΒίν, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Πάντως αν λάβει μέρος στο All Star Game στο ματς της Κυριακής, τότε πιθανότατα θα βρεθεί και στον διαγωνισμό καρφωμάτων. Μέχρι στιγμής είναι 5ος στην ψηφοφορία για τα γκαρντ της Ανατολής.

Zach LaVine has been invited to participate in this year’s dunk contest in Chicago, but hasn't made a decision, per sources. He is more likely to participate if he makes the ASG. He was 5th for guards on East's first fan voting with a career-best 23.8 ppg and 39.8% from 3.

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) January 6, 2020