Το συγκινητικό μήνυμα του Κόμπι σε γυναίκα που «παλεύει» με τον καρκίνο (vid)

Η μητέρα ενός νεαρού πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος και εκείνος μαζί με την μητέρα του είναι οπαδοί των Λέικερς, λατρεύοντας και τον Κόμπι Μπράιντ.

Ο νεαρός βρήκε τον Κόμπι και σε ένα μήνυμα γεμάτο δύναμη ο πρώην ΝΒΑer και θρύλος των Λέικερς, στέλνει όλη του την θετική ενέργεια στην γυναίκα.

«Έχεις ένα σπουδαίο παιδί, είσαι στις προσευχές μου, τις δικές μου και της οικογένειας μου και... ας το κάνουμε αυτό. Ο Θεός δεν μας στέλνει τίποτα που να μην μπορούμε να διαχειριστούμε. Να ξέρεις ότι είσαι στις σκέψεις μου και θα είσαι καλά. Mamba mentality, μέχρι το τέλος. Αγάπη».

Recently my mother was diagnosed with breast cancer and is Triple Negative. As a child, my mom and I loved the Lakers, with Kobe being our fav player. Thank you @kobebryant for the motivational words, prayers and being there mentally and emotionally for us #mambamentality pic.twitter.com/xZhYgK7Rmn

— Timbo Thymes (@partlightskin15) January 5, 2020