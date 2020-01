Μπουκέρ: Το ρεκόρ της 40άρας και το... προσπέρασμα στον Μπάρκλεϊ (pic)

Μπορεί οι Σανς να γνώρισαν την ήττα, αλλά εκείνος είχε για 7η φορά στην καριέρα του τουλάχιστον 40 πόντους και 5 ασίστ, τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον παίκτη στην ιστορία του Φοίνιξ!

Και να 'ταν μόνο αυτό; Ήταν το 6ο σερί ματς με 30+ πόντους, με αποτέλεσμα να σπάσει το ρεκόρ των Τσαρλς Μπάρκλεϊ και Τσάρλι Σκοτ!

Devin Booker had his 7th career 40-point, 5-assist game, most in Suns history.

It was also Booker's 6th straight 30-point game, breaking a tie with Charles Barkley and Charlie Scott (2x) for the longest streak in franchise history. pic.twitter.com/OCvn2T0WNd

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 6, 2020