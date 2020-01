Ο ΜακΓκι έκανε 6 τάπες και έβαλε τρίποντο και του έκαναν drug test! (pic)

Ο ψηλός των Λέικερς έκανε πολύ γεμάτη εμφάνιση κόντρα στους Πίστονς με 9 πόντους, 6 τάπες και 3 ριμπάουντ, ενώ έβαλε και ένα εντυπωσιακό τρίποντο από το... σπίτι του. Αυτό μάλλον έκανε εντύπωση σε κάποιους και όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο παίκτης μέσω twitter τον κάλεσε η λίγκα να περάσει drug test.

«6 τάπες σε 20 λεπτά και κάνω drug test μετά τον αγώνα.... ΤΡΕΛΟ».

6 blocks in 20 mins and i get a drugtest after the game... CRAZY

— Javale McGee (@JaValeMcGee) January 6, 2020