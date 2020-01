Ο Ντέιβις... ακολουθεί τον Σακίλ με τις 8 τάπες του! (pic)

Build A Bet στο Νάπολι - Ίντερ. Ένας αγώνας – πολλές αγορές – ένα στοίχημα. |21+

Οι Λέικερς έκαναν πάρτι με τις τάπες τους κόντρα στους Πίστονς και εκείνος που ξεχώρισε είναι ο Άντονι Ντέιβις, που σε ένα παιχνίδι ακόμα είχε κέφια. Ο AD έκανε 8 μπλοκ, που είναι οι περισσότερες που έχει κάνει παίκτης των Λέικερς από το 2003, όπου ο Σακίλ Ο' Νιλ είχε κάνει 9.

Παράλληλα, μαζί με τον ΜακΓκι, που είχε 6, έγιναν το 3ο ζευγάρι συμπαικτών στην ιστορία του ΝΒΑ, που τελειώνουν ένα παιχνίδι με τουλάχιστον 6 τάπες ο καθένας. Τελευταίοι που είχαν κάνει κάτι τέτοιο ήταν ο Νοβίτσκι και ο Νταμπιέρ το 2005.

Anthony Davis' 8 blocks are the most by a Lakers player since Shaq in 2003 (9) pic.twitter.com/IoR2KksvXD

Anthony Davis (8 blocks) and JaVale McGee (6) are the 3rd pair of teammates in NBA history to finish with at least 6 blocks each (last was Dirk Nowitzki and Erick Dampier of Dallas in 2005). That’s not to mention Dwight Howard’s 5 swats.

— Mike Trudell (@LakersReporter) January 6, 2020