Το showtime επέστρεψε στο Λος Άντζελες με τους ΛεΜπρόν και AD να... διδάσκουν! (vid)

Έχουν χημεία, βγάζουν ωραία πράγματα στο παρκέ και αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι για τους Λέικερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες παίζει όμορφο μπάσκετ και οι ΛεΜπρον και Ντέιβις συνεργάζονται άψογα, για να βγάζουν τα highlights κάθε βραδιάς. Κόντρα στους Πίστονς, ήταν και πάλι εξαιρετικοί, με μια συγκεκριμένη φάση να δείχνει τον... δρόμο.

Η φάση ξεκίνησε από τάπα στην άμυνα, ο ΛεΜπρον πήρε την μπάλα και έτρεξε όλο το γήπεδο, με εντυπωσιακές ντρίπλες, πριν φτάσει στο τέλος, υψώσει για τον Ντέιβις και εκείνος καρφώσει με το ένα χέρι.

There's nothing like it. pic.twitter.com/0YDdOrW0tq

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 6, 2020