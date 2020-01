Ο Κάλντουελ-Πόουπ έκανε την επαναφορά με άλεϊ ουπ πάσα στον ΛεΜπρόν και φυσικά ο «βασιλιάς» την αξιοποίησε καρφώνοντας εντυπωσιακά.

Ιδού η εν λόγω φάση:

KCP and LBJ connect on the out-of-bounds alley-oop. pic.twitter.com/bEQdzO0QIk

