Σε μισή ώρα παιχνιδιού, ο Γκόραν Ντράγκιτς είχε 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Αυτό ήταν το καλύτερό του φετινό ματς.

Ιδού το videο με τις καλύτερες του στιγμές από το ματς με τους Μπλέιζερς:

29 PTS | 13 AST | 7 3PM@Goran_Dragic puts up a season-high in PTS, AST and 3PM in the @MiamiHEAT win. #HEATTwitter pic.twitter.com/zXYAKvfVZ8

— NBA (@NBA) January 6, 2020