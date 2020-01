Συγκεκριμένα, ο Χάρελ είχε 34 πόντους κι οι Πολ Τζορτζ - Λου Ουίλιαμς από 32 πόντους αντίστοιχα στη νίκη επί των Νικς.

Ετσι, για πρώτη φορά του franchise τρεις παίκτες σκόραραν 30 ή περισσότερους πόντους σ' ένα ματς!

.@MONSTATREZZ (34 PTS), @TeamLou23 (32 PTS) and @Yg_Trece (32 PTS) become the 1st trio in @LAClippers history to each score 30+ PTS in a single game. #ClipperNation pic.twitter.com/cVuvObaT8l

— NBA (@NBA) January 5, 2020