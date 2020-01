Σημείωσε 32 πόντους και ώθησε την ομάδα του να νικήσει τους Νικς.

Ο Λου Ουίλιαμς έχει πλέον τουλάχιστον 20 πόνοτυς σε 200 ματς καριέρας. Κάτι που δεν έχει πετύχει κανείς άλλος στο ΝΒΑ!

200 career games with at least 20 points off the bench for @TeamLou23...

...the most in @NBA history. pic.twitter.com/MoBpjztm1K

— LA Clippers (@LAClippers) January 5, 2020