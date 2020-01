Ο φόργουορντ των Χοκς έγραψε ιστορία κόντρα στους Πέισερς αφού είναι ο μοναδικός στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει αγωνιστεί σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες.

Βινς Κάρτερ σημαίνει κάρφωμα οπότε δείτε ένα απολαυστικό βίντεο με το πιο εντυπωσιακό κάρφωμα του «Air Canada» από κάθε μία σεζόν του στη Λίγκα.

Vince Carter’s best dunk from each season (1998-2019)

pic.twitter.com/tj198KGtcX

— Ballislife.com (@Ballislife) January 4, 2020