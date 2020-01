Ίρβινγκ: «Πονάει ο ώμος μου όταν σουτάρω, θέλω να αποφύγω το χειρουργείο» (vid)

bwin – Δες τη LaLiga σε live streaming*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο Κάιρι Ίρβινγκ έχει να αγωνιστεί από τις 14 Νοεμβρίου και επίσης είχε πολύ καιρό να μιλήσει στον Τύπο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ερωτηματικά σχετικά με τον τραυματισμό του.

Ο γκαρντ των Νετς αποφάσισε να μιλήσει και ανέφερε σχετικά πως, «είμαι καλύτερα, αλλά ακόμη δεν ξέρω ποιο θα είναι το καλύτερο σενάριο επιστροφής μου. Δοκίμασα πριν λίγες μέρες και πονούσε ο ώμος όταν σήκωνα το χέρι μου για να σουτάρω. Επηρεάζει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού μου.

Οι πρώτες ενοχλήσεις ήρθαν σε μία αναμέτρηση με τους Πέλικανς, ωστόσο αποφάσισα να συνεχίσω στα ματς που παίξαμε στη Δύση. Θυμάμαι πως σε ένα ματς με τους Νάγκετς δεν μπορούσα να παίξω. Είναι κουραστική η περίοδος αποκατάστασης. Με ρωτάνε πότε θα επιστρέψω και ειλικρινά δεν έχω κάποια απάντηση να δώσω. Σίγουρα αισθάνομαι καλύτερα και θέλω να αποφύγω το χειρουργείο».

Kyrie Irving addresses the media to give an update on his right shoulder impingement injury.#NETSonYES LIVE https://t.co/R7trptGnvM pic.twitter.com/W52LA8o0Vk

— YES Network (@YESNetwork) January 4, 2020