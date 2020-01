Βινς Κάρτερ: Μπασκετμπολίστας τεσσάρων δεκαετιών! (pic)

Τον Αύγουστο όταν και υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους Χοκς, ο Βινς Κάρτερ έγραψε ιστορία αφού έγινε αυτός με 22 συνεχόμενες σεζόν στο ΝΒΑ προσπερνώντας τους Νοβίτσκι, Γκαρνέτ, Ουίλις και Πάρις που είχαν 21.

Δεν σταμάτησε εκεί όμως.

Πριν λίγες ώρες με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι των Χοκς κόντρα στους Πέισερς έκανε κάτι μυθικό. Έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που έχει αγωνιστεί σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες!

Ο Κάρτερ έκανε το ντεμπούτο του το 1999 και αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στο ΝΒΑ 36 παίκτες οι οποίοι δεν είχαν καν γεννηθεί όταν ο «Air Canada» πρωτόπαιξε στη Λίγκα συμπεριλαμβανομένου και του Λούκα Ντόντσιτς.

Four decades of NBA ball for VC.

Never been done before.

Still half man, half amazing pic.twitter.com/b3xAoGpNIc

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 5, 2020