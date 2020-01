Δεν είναι ηγέτης μόνο όσο παίζει. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει καθιερώσει να χαρίζει τα παπούτσια του μετά το τέλος κάθε αγώνα. Αυτό έκανε και μετά τη νίκη επί των Σπερς χαρίζοντας ένα τεράστιο χαμόγελο σ' έναν μικρό φαν του!

His reaction says it all #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/xVevJoAoEB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 5, 2020