Νο look πάσα από τον Ντόντσιτς και καλάθι από τον Τζάκσον (vid)

Στο ματς με τους Χόρνετς, ο Ντόντσιτς πάσαρε χωρίς να κοιτάζει κι ο Τζάστιν Τζάκσον φρόντισε να σκοράρει.
Luka with the casual NO-LOOK pass from halfcourt (via @NBA) pic.twitter.com/VjsGfiESFt
— SLAM (@SLAMonline) January 5, 2020/blockquote>
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1vs
ΕΙΜΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΤAΦΕ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΠΑΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 69vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 76vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
MALLORCA -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΣΠΑΛ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΡΟΜΑ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
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ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 113vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 110
LIVE
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 84vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 95
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ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 95vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 93
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ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 66vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 67
LIVE
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 65vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 70
LIVE
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 79vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 102vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 96vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 121
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
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ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
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ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
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KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
BAXI MANRESA -
REAL BETIS -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΙΛAΝΟ -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
VL PESARO -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
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ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
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DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
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ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΤΣAΡΛΤΟΝ -vs
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ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
Εντυπωσιακή no look πάσα από τον Λούκα Ντόντσιτς για τον Τζάστιν Τζάκσον.
Στο ματς με τους Χόρνετς, ο Ντόντσιτς πάσαρε χωρίς να κοιτάζει κι ο Τζάστιν Τζάκσον φρόντισε να σκοράρει.
Luka with the casual NO-LOOK pass from halfcourt (via @NBA) pic.twitter.com/VjsGfiESFt
— SLAM (@SLAMonline) January 5, 2020/blockquote>