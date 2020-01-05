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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑDallas Mavericks
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Νο look πάσα από τον Ντόντσιτς και καλάθι από τον Τζάκσον (vid)

Νο look πάσα από τον Ντόντσιτς και καλάθι από τον Τζάκσον (vid)

Νο look πάσα από τον Ντόντσιτς και καλάθι από τον Τζάκσον (vid)

Εντυπωσιακή no look πάσα από τον Λούκα Ντόντσιτς για τον Τζάστιν Τζάκσον.

Στο ματς με τους Χόρνετς, ο Ντόντσιτς πάσαρε χωρίς να κοιτάζει κι ο Τζάστιν Τζάκσον φρόντισε να σκοράρει.

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